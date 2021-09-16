В Украине зимой могут циркулировать четыре штамма гриппа, - МЗ
В нынешнем эпидемиологическом сезоне в Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в Украине вероятно будет циркулировать 4 штамма вируса гриппа:
- вирус, подобный A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09
- вирус, подобный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)
- вирус, подобный B / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)
- вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata)
Вакцинироваться от этих штаммов лучше до начала их циркуляции, то есть в сентябре или октябре. В первую очередь следует вакцинироваться медикам, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.
МЗ отдельно обращает внимание на то, что вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против штаммов гриппа.
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