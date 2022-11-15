Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости В Украине завершился первый этап национального проекта "Кино ради Победы"

В Украине завершился первый этап национального проекта "Кино ради Победы"

15 ноября, 2022 вторник
09:03
Новости

В 18 областях в 177 населенных пунктах зрителям показали более сорока украинских патриотических фильмов

Национальный Тур "Кино ради Победы" начался 6 августа 2022 года. В небольших населенных пунктах без кинотеатров и военных частях демонстрировали украинские фильмы. Проект реализовывался по всей Украине в 2 форматах: выезд киномобиля (инженерное решение, позволяющее на специальной платформе перевозить экран и звуковую систему и разворачивать все это на открытой местности за 30-45 мин.) в городки и села и дистанционные показы во взаимодействии с местными активистами.

“В такие сложные периоды, как сейчас, самоидентификация становится определяющей частью кампаний, проектов, организаций. Мы быстро взрослеем, учимся принимать сложные решения, узнаем новые грани себя как украинцев. Для этого процесса культура и в особенности кинематограф имеет принципиальное значение. Поэтому нам важно поддерживать культурные кинопроекты такого масштаба. Они позволяют широкому кругу украинцев прикоснуться к нашему кино, осознать его, прожить. Подобными проектами мы расширяем аудиторию и через большие экраны, диалоги и сюжетные перипетии распространяем наш культурный код туда, где когда-то такие показы казались невозможными. И каждый из 1036 показов – наша маленькая, но уверенная Победа! - делится впечатлениями от кинотура директор Благотворительного Фонда "МХП - Громади" Татьяна Волочай.

В общей сложности состоялось 1036 показов. На показы презентовать собственные фильмы выезжали звезды украинского кинематографа – послы проекта Ада Роговцева, Ирма Витовская, Ахтем Сеитаблаев, Богдан Бенюк и Алексей Тритенко.

“Нас объединяет всеобщая история, наша общая беда и наше всеобщее желание победить! Как можно скорее! И чтобы все наши мальчики и девочки вернулись домой живыми. Именно ради Победы, возвращения живыми наших сыновей и дочерей мы и работаем”, - говорит Ада Роговцева, неутомимая 85-летняя актриса, которая тоже присоединилась к кинотуру и лично посещала как воинские части, так и небольшие городки.

Особое внимание было уделено украинским защитникам. Им в рамках тура авторы фильмов давали возможность посмотреть свои ленты задолго до выхода в кинотеатрах. Это помогало нашим бойцам зарядиться очередной порцией позитива и получить дополнительную каплю веры в абсолютную и обязательную Победу.

“Особенно важно для военных было услышать, что их усилия, жертвы, их постоянная круглосуточная борьба чрезвычайно важна для всех людей. Что простые украинцы понимают эти жертвы. И очень благодарны нашим воинам”, - рассказывает продюсер проекта Андрей Ризоль.

Искреннее общение кинозвезд с украинскими воинами стало изюминкой и наиболее важными эмоциональными моментами Тура. Встречи, автографы и фотографии в память – все это могло длиться часами.

Читайте также:
Самусь
13 ноября, 2022 воскресенье
Сейчас появляются новые условия для наступления Украины. РФ ищет возможности его остановить, - военный эксперт Самусь
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
14 ноября, 2022 понедельник
На Бали началась встреча Байдена и Си Цзиньпина: первые заявления лидеров США и Китая
вибух у Стамбулі
14 ноября, 2022 понедельник
Правоохранители задержали исполнителя теракта в Стамбуле и еще 21 подозреваемого
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 ноября
10:52
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ используют уязвимые участки врага на оккупированной Херсонщине, - Згурец
10:51
Фьюри согласился сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира
10:47
СБУ открыла дело из-за хвалебной песни о России в Киево-Печерской Лавре
10:31
Ван И
Китай выступил против исключения России из G20
10:29
Инфографика
евро
Евро понемногу дорожает: курс валют на 15 ноября
10:28
Дмитрий Песков
В Кремле истолковали заявление Зеленского о невозможности "Минска-3" как нежелании вести переговоры
10:17
Зарабатывали на экспорте зерна через порты Одессы: в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему
10:04
OPINION
Зачем тогда этот G20 с такими низкими ожиданиями?
10:00
Новости компаний
FAVBET принимает прогнозы на президентскую гонку НОК Украины: В фаворитах – Жан Беленюк
09:53
Инфографика
Более 82 тыс. солдат, 2861 танк и 208 средств ПВО: Генштаб ВСУ назвал потери РФ в полномасштабной войне
09:45
Эксклюзив
Враг покидает обустроенные рубежи на левом берегу Днепра и продвигается вглубь на 15-20 км, - Гуменюк
09:39
ЦПИ призвал не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Юге
09:38
ООН
Численность населения Земли превысила 8 миллиардов
09:16
С начала полномасштабной войны в Украине погиб 431 ребенок
09:09
Британская разведка объяснила, почему РФ перевезла оккупационную власть Херсонщины в Геническ
09:00
Интервью
Татьяна Шевченко на позывной "Кобзарь": Надеюсь, никогда не услышу больше "здрасте" или "спасибки"
08:52
Повредили частные дома, газопровод и линии электропередачи: ночью враг выпустил более 60 снарядов по Никопольщине
08:48
Россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья
08:36
Президент ФИФА на саммите G20 призвал к прекращению огня в Украине во время ЧМ-2022
08:27
Укрпочта
В Херсоне с 15 ноября заработают два отделения Укрпочты
08:13
Эммануель Макрон
Макрон призвал Китай объединиться с Францией ради прекращения войны в Украине
08:11
Новым президентом Федерации биатлона Украины стал нардеп от "Батькивщины"
08:08
OPINION
Юрий Бутусов
CNN и Skynews наказали за то, что Зеленский не стал главным ньюсмейкером в Херсоне
08:03
В сутки украинская авиация уничтожила 18 районов сосредоточения врага
08:00
Обзор
Друзья Путина на пляжах Адриатики: Хорватия
07:44
ВСУ отбили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов, однако враг ведет наступление по трем направлениям, - Генштаб
07:30
В Луганской области ВСУ уничтожили штаб подразделения оккупационных войск, известно о 30 погибших
07:20
Обновлено
Зеленский на саммите G20: пора прекратить разрушительную войну России и обменять пленных "всех на всех"
06:53
Аmazon
В Аmazon планируют самые масштабные в истории компании сокращения: уволят 10 тысяч работников
06:38
Майя Санду
В Молдове сломали телеграмм-каналы президентки и вице-премьера. Подозревают спецслужбы РФ
06:26
Канада
В Канаде проверят вмешательство КНР на парламентские выборы страны
05:59
G20
Нельзя допустить, чтобы мир ушел в новую холодную войну, - президент Индонезии в ходе открытия саммита G20
05:56
Алексей Данилов
В СНБО назвали основные угрозы для жителей Херсона
05:39
РФ перебрасывает войска с херсонского на донецкое направление и это не принесет ей оперативного успеха, – ISW
05:24
"Русская война сеет хаос для людей и для мировой экономики". Страна G20 намерена осудить действия РФ в Украине
04:59
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
Наместник Киево-Печерской лавры признал, что в храме обители звучала хвалебная песня о России
04:33
ВСУ на юге уничтожили вражескую пусковую установку С-300 и ЗРК Тор-М2
04:08
Жозеп Боррель
Украина получила от ЕС военную помощь на сумму €8 млрд, - Боррель
03:41
Под Бахмутом при эвакуации раненых бойцов ВСУ погиб канадский доброволец, - СМИ
03:15
МАГАТЭ проверит безопасность Чернобыля и трех действующих АЭС в Украине
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV