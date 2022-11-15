В Украине завершился первый этап национального проекта "Кино ради Победы"

Национальный Тур "Кино ради Победы" начался 6 августа 2022 года. В небольших населенных пунктах без кинотеатров и военных частях демонстрировали украинские фильмы. Проект реализовывался по всей Украине в 2 форматах: выезд киномобиля (инженерное решение, позволяющее на специальной платформе перевозить экран и звуковую систему и разворачивать все это на открытой местности за 30-45 мин.) в городки и села и дистанционные показы во взаимодействии с местными активистами.

“В такие сложные периоды, как сейчас, самоидентификация становится определяющей частью кампаний, проектов, организаций. Мы быстро взрослеем, учимся принимать сложные решения, узнаем новые грани себя как украинцев. Для этого процесса культура и в особенности кинематограф имеет принципиальное значение. Поэтому нам важно поддерживать культурные кинопроекты такого масштаба. Они позволяют широкому кругу украинцев прикоснуться к нашему кино, осознать его, прожить. Подобными проектами мы расширяем аудиторию и через большие экраны, диалоги и сюжетные перипетии распространяем наш культурный код туда, где когда-то такие показы казались невозможными. И каждый из 1036 показов – наша маленькая, но уверенная Победа! - делится впечатлениями от кинотура директор Благотворительного Фонда "МХП - Громади" Татьяна Волочай.

В общей сложности состоялось 1036 показов. На показы презентовать собственные фильмы выезжали звезды украинского кинематографа – послы проекта Ада Роговцева, Ирма Витовская, Ахтем Сеитаблаев, Богдан Бенюк и Алексей Тритенко.

“Нас объединяет всеобщая история, наша общая беда и наше всеобщее желание победить! Как можно скорее! И чтобы все наши мальчики и девочки вернулись домой живыми. Именно ради Победы, возвращения живыми наших сыновей и дочерей мы и работаем”, - говорит Ада Роговцева, неутомимая 85-летняя актриса, которая тоже присоединилась к кинотуру и лично посещала как воинские части, так и небольшие городки.

Особое внимание было уделено украинским защитникам. Им в рамках тура авторы фильмов давали возможность посмотреть свои ленты задолго до выхода в кинотеатрах. Это помогало нашим бойцам зарядиться очередной порцией позитива и получить дополнительную каплю веры в абсолютную и обязательную Победу.

“Особенно важно для военных было услышать, что их усилия, жертвы, их постоянная круглосуточная борьба чрезвычайно важна для всех людей. Что простые украинцы понимают эти жертвы. И очень благодарны нашим воинам”, - рассказывает продюсер проекта Андрей Ризоль.

Искреннее общение кинозвезд с украинскими воинами стало изюминкой и наиболее важными эмоциональными моментами Тура. Встречи, автографы и фотографии в память – все это могло длиться часами.