В Украине завершился период льготного растаможивания "евроблях"
10 ноября 2021 года завершился период льготного растаможивания подержанных автомобилей с европейской регистрацией, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года
Об этом говорится в положениях законов Украины №1402-IX и №1403-IX , передает Еспресо.TV.
По данным Гостаможни, во время льготного периода с 15 июня по 1 ноября, на "еврономерах" офромили более 66 тыс. авто, владельцы которых уплатили более 2,3 млрд грн в Госбюджет.
С 10 ноября полиция может останавливать нерастаможенные "евробляхи" и налагать на их владельцев штрафы в 8,5 тыс. грн, а также передавать данные об этих авто в Гостаможслужбу.
Таможенники будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей. После штрафа автомобиль можно будет вывезти за границу или растаможить его в Украине.
До 8 февраля 2022 года у участников боевых действий в зоне проведения ООС еще есть возможность льготного растаможивания "евробляхи".
- Напомним, Верховная Рада 15 апреля приняла закон о снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи".
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