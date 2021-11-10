В Украине завершился период льготного растаможивания "евроблях"

Об этом говорится в положениях законов Украины №1402-IX и №1403-IX , передает Еспресо.TV.



По данным Гостаможни, во время льготного периода с 15 июня по 1 ноября, на "еврономерах" офромили более 66 тыс. авто, владельцы которых уплатили более 2,3 млрд грн в Госбюджет.



С 10 ноября полиция может останавливать нерастаможенные "евробляхи" и налагать на их владельцев штрафы в 8,5 тыс. грн, а также передавать данные об этих авто в Гостаможслужбу.



Таможенники будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей. После штрафа автомобиль можно будет вывезти за границу или растаможить его в Украине.



До 8 февраля 2022 года у участников боевых действий в зоне проведения ООС еще есть возможность льготного растаможивания "евробляхи".

Напомним, Верховная Рада 15 апреля приняла закон о снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи".