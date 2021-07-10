В Украине завершились военные учения Sea Breeze

Об этом сообщает ВМС ВСУ в facebook.

"Учения Sea Breeze 2021 завершены. Все возложены задачи выполнены в полном объеме", - заявил командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

Отмечается, что корабли, которые участвовали в учениях, вернулись в Одессу, откуда отправятся в Болгарию.

Учения Sea Breeze проходили с 28 июня по 10 июля в регионе Черного моря. Украина и США совместно провели учения с участием и поддержки 32 стран.

Учения Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

Напомним, учения Sea Breeze-2021 продолжались с 28 июня по 10 июля .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные учения Sea Breeze-2021 являются сигналом , что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Россия усилила группировку военных кораблей в Черном море на фоне международных военных учений Sea Breeze-2021.

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