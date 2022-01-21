В Украине завершились съемки сатирической короткометражки "Территория" о местном "мусорном короле", премьеру планируют в апреле
В Украине завершили работу над сатирическим мокьюментари "Территория" - короткометражным игровым дебютом режиссера Мишеля Ладеса
Об этом сообщает Госкино.
Предпремьерный показ фильма "Территория" планируется 16 апреля 2022 года. В настоящее время фильм принимает участие в отечественных и зарубежных фестивалях.
В ленте говорится о документалистах, которые приехали на Волынь для съемки фильма о местном "мусорном короле" Григорьевиче. Для осуществления своей рисковой идеи ребята делают вид, что будут снимать фильм к годовщине мусороперерабатывающего полигона, который крышует Григорьевич. Главный герой догадывается о замысле парней, но с удовольствием участвует в съемках и принимает съемочную группу на своей территории.
"Я формировался в творчестве как режиссер документального кино, и художественная лента стала для меня большим личным вызовом. Другой принцип работы, другие правила игры, погружение. Я большой фанат мокьюментари и решил рискнуть – попытаться выйти за рамки того, что делал раньше. Я хотел поговорить о серьезных вещах, но через сатиру, через юмор", - рассказал режиссер и автор сценария Мишель Ладес.
Продюсер ленты Ольга Гибелинда сказала, что авторы фильма невольно попали в мировой тренд, ведь "после "Не смотри вверх" от Netflix, сатира в кино набирает обороты, переживает второе рождение, как и, собственно, тема экологии".
- Напомним, документальный фильм "Национальная команда" выйдет в прокат к 30-летию первого официального матча сборной Украины по футболу.
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