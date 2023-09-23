В Украине завершили снимать художественный фильм "Буча"

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

Съемки фильма проходили в Киевской области в марте и апреле 2022 года и заняли 28 съемочных дней. Последние кадры были сняты на Говерле в августе этого года. Некоторое время занял процесс получения разрешений у родственников погибших и участников тех событий.

"Трагедия, произошедшая в городке близ Киева, всколыхнула весь мир. Кино – это один из мощных инструментов, который сможет донести важные месседжи другим странам. Россияне уже сняли и показывают пропагандистские ленты со своей версией событий в Мариуполе и Буче. Есть вероятность, что мир насмотрится российских фильмов и примет их нарративы. Мы должны доносить истину!", – заявил сценарист и продюсер фильма Александр Щур.

Сюжет киноленты рассказывает о спасении местных жителей Константином Гудаускасом – гражданином Казахстана, который получил политическое убежище в Украине и жил в Буче. Константин не только спасает людей, но и своими глазами видит весь ужас войны и оккупации – убийства, грабежи, изнасилования.

По словам продюсера, фильм имеет две цели: первая – противостояние российской пропаганде, вторая – дань памяти погибших.

Премьера фильма пройдет осенью 2024 года.