В Украине завершили работу над документальной кинотрилогией о спецназовцах-разведчиках

Об этом сообщило издание Укринформ .

"Операции, которые здесь коротко освещены: высадка и бой на остров Змеиный, мощное контрнаступление на Харьковщине, в котором принимал участие добровольческий отряд "Кракен", и полеты на Азовсталь, где армейская авиация демонстрировала чудеса летного мастерства, проникая в сосредоточения врага, – они все достойны того, чтобы быть увековеченными в истории войны, чтобы на этом материале учились другие", - сказал автор цикла, журналист, военнослужащий ВСУ Артем Шевченко.

Он отметил, что три операции, к которым полностью или частично была причастна военная разведка, составили основу документальных фильмов "Небо" о событиях весны 2022 года, "Море", где показывают высадку спецназовцев на о. Змеиный 8 мая, а также "Земля" - о наступательной операции осенью 2022 года на харьковском направлении.

"Это военная хроника, показанная правдиво, эмоционально, через участников разного уровня: начальника ГУР генерал-майора Кирилла Буданова и других должностных лиц, которые имели отношение к операциям, и, самое главное, непосредственных участников боевых действий", - добавил Шевченко.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что каждая из этих операций остается точкой напряжения: о. Змеиный недавно бомбили, операция по деоккупации Мариуполя и возвращение защитников Украины из российского плена еще продолжается, а Купянск подвергается ударам со стороны врага.

"Именно поэтому генерал Буданов поддержал: мол, люди имеют право знать. Страна и весь мир должны быть осведомлены об успешных операциях не только разведки, но и всех сил обороны - какими усилиями дается результат, как рискуют военные - от момента замысла до реализации операции" , – сказал Юсов.

Автор фильмов, в частности, ожидает, что трилогию вскоре покажут в эфире телемарафона "Единые новости". Также фильмы будут доступны на Ютуб-канале ГУР МОУ. В планах – переозвучка кино на английском языке или создание английских субтитров.