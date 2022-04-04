В Украине зарегистрированы дети с именами Джавелин и Джавелина

Об этом сообщает Министерство юстиции в facebook.

В Минюсте отметили, что для некоторых при выборе имени для ребенка решающую роль сыграла война, в которой украинцы второй месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства.

"Да, в Винницкой области и городе Киев новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно", - сообщили в Минюсте.

Среди других оригинальных имен, которыми называли детей в министерстве, выделили Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Ерений, Левкиян, Сулейман, Кай, Яремий, Эней, Лемуэль, Юсуф, Ахил, Лучезар, Соломон и Михаил-Мир для мальчиков. И Добряна, Афина, Акилина, Дзвенислава, Феврония, Ругая, Айлин, Шашана, Лилу, Милада, Роксолана, Астрид, Еустасия, Яснодара – для девочек.



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