В Украине зарегистрированы дети с именами Джавелин и Джавелина
После начала полномасштабной войны против России в Украине детям стали давать имена Джавелин и Джавелина
Об этом сообщает Министерство юстиции в facebook.
В Минюсте отметили, что для некоторых при выборе имени для ребенка решающую роль сыграла война, в которой украинцы второй месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства.
"Да, в Винницкой области и городе Киев новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно", - сообщили в Минюсте.
Среди других оригинальных имен, которыми называли детей в министерстве, выделили Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Ерений, Левкиян, Сулейман, Кай, Яремий, Эней, Лемуэль, Юсуф, Ахил, Лучезар, Соломон и Михаил-Мир для мальчиков. И Добряна, Афина, Акилина, Дзвенислава, Феврония, Ругая, Айлин, Шашана, Лилу, Милада, Роксолана, Астрид, Еустасия, Яснодара – для девочек.
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