Об этом в эфире телемарафона 10 апреля сказала вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"У нас на сегодняшний день 4,8 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Всего ВПЛ почти 7 млн", - сказала она и отметила, что 1 млн переселенцев – это дети.

Из 4,8 млн зарегистрированных ВПЛ 1,1 млн человек стали переселенцами дважды.

По словам Верещук, переселенцев могло бы быть больше, но многие прячутся от эвакуации в горячих точках.

"Хуже всего - это когда люди прячутся, когда люди почему-то думают, что там переждать будет легче. Вот этого делать точно нельзя. Надо уезжать. Сейчас есть возможность на Закарпатье, Ривненщину, Житомирщину", - сказала чиновница и напомнила, что из горячих точек каждый день отправляются эвакуационные поезда и автобусы.