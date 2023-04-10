В Украине зарегистрировано 4,8 млн переселенцев, неофициально их почти 7 млн, – Верещук
В Украине почти 7 млн внутренне перемещенных лиц, однако не все из них зарегистрированы официально. На учете состоят только 4,8 млн человек
Об этом в эфире телемарафона 10 апреля сказала вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"У нас на сегодняшний день 4,8 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Всего ВПЛ почти 7 млн", - сказала она и отметила, что 1 млн переселенцев – это дети.
Из 4,8 млн зарегистрированных ВПЛ 1,1 млн человек стали переселенцами дважды.
По словам Верещук, переселенцев могло бы быть больше, но многие прячутся от эвакуации в горячих точках.
"Хуже всего - это когда люди прячутся, когда люди почему-то думают, что там переждать будет легче. Вот этого делать точно нельзя. Надо уезжать. Сейчас есть возможность на Закарпатье, Ривненщину, Житомирщину", - сказала чиновница и напомнила, что из горячих точек каждый день отправляются эвакуационные поезда и автобусы.
- 7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей в сопровождении одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.
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