В Украине зарегистрировано 11 757 новых заражений коронавирусом, в том числе 1054 - среди детей

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 29 сентября было зарегистрировано 11 757 новых случаев COVID-19 (в том числе детей - 1054, медработников - 242), 194 человека погибли, 3839 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 563 случая;

Винницкая область - 208 случаев;

Волынская область - 276 случаев;

Днепропетровская область - 926 случаев;

Донецкая область - 739 случаев;

Житомирская область - 560 случаев;

Закарпатская область - 97 случаев;

Запорожская область - 632 случая;

Ивано-Франковская область - 368 случаев;

Киевская область - 291 случай;

Кировоградская область - 79 случаев;

Луганская область - 387 случаев;

Львовская область - 927 случаев;

Николаевская область - 227 случаев;

Одесская область - 752 случая;

Полтавская область - 240 случаев;

Ровенская область - 422 случая;

Сумская область - 455 случаев;

Тернопольская область - 434 случая;

Харьковская область - 1087 случаев;

Херсонская область - 429 случаев;

Хмельницкая область - 483 случая;

Черкасская область - 283 случая;

Черновицкая область - 455 случаев;

Черниговская область - 437 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.