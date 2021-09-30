В Украине зарегистрировано 11 757 новых заражений коронавирусом, в том числе 1054 - среди детей
По состоянию на утро 30 сентября в Украине зафиксировано 2423379 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 274 - летальные, 2255191 лицо выздоровело
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 29 сентября было зарегистрировано 11 757 новых случаев COVID-19 (в том числе детей - 1054, медработников - 242), 194 человека погибли, 3839 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 563 случая;
- Винницкая область - 208 случаев;
- Волынская область - 276 случаев;
- Днепропетровская область - 926 случаев;
- Донецкая область - 739 случаев;
- Житомирская область - 560 случаев;
- Закарпатская область - 97 случаев;
- Запорожская область - 632 случая;
- Ивано-Франковская область - 368 случаев;
- Киевская область - 291 случай;
- Кировоградская область - 79 случаев;
- Луганская область - 387 случаев;
- Львовская область - 927 случаев;
- Николаевская область - 227 случаев;
- Одесская область - 752 случая;
- Полтавская область - 240 случаев;
- Ровенская область - 422 случая;
- Сумская область - 455 случаев;
- Тернопольская область - 434 случая;
- Харьковская область - 1087 случаев;
- Херсонская область - 429 случаев;
- Хмельницкая область - 483 случая;
- Черкасская область - 283 случая;
- Черновицкая область - 455 случаев;
- Черниговская область - 437 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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