В Украине зарегистрировали таблетки "Молнупиравир" для лечения COVID-19
Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат для лечения коронавируса "Молнупиравир"
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Мы начали готовиться к очередной волне ковида заранее. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир". Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Минздрав информирует, что "Молнупиравир" - это препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, и так предотвращающий размножение вируса, что снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат - это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.
В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.
- Напомним, ранее сообщалось, что Украина закупит 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" против COVID-19.
- Компания Merck заявила об эффективности таблеток "Молнупиравир" против штамма коронавируса "Омикрон".
- 25 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в Украине зарегистрируют таблетки от коронавируса "Молнупиравир".
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