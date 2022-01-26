В Украине зарегистрировали таблетки "Молнупиравир" для лечения COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



"Мы начали готовиться к очередной волне ковида заранее. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир". Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.



Минздрав информирует, что "Молнупиравир" - это препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, и так предотвращающий размножение вируса, что снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат - это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.



В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина закупит 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" против COVID-19.

Компания Merck заявила об эффективности таблеток "Молнупиравир" против штамма коронавируса "Омикрон".

25 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в Украине зарегистрируют таблетки от коронавируса "Молнупиравир".