В Украине зарегистрировали случаи кори: Минздрав напомнил, как обезопасить себя
В Украине зарегистрировано несколько случаев кори, которая заразна и очень опасна. Специфического лечения от нее нет. Самая эффективная мера – вакцинация
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Там напомнили, что корь может привести к серьезным осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга — энцефалиту, а также инвалидности и смерти.
"Инфекция чрезвычайно заразна - из 10 невакцинированных и без иммунитета лиц, контактировавших с больным корью, 9 также заболевают. Поэтому в зоне риска все невакцинированные дети и взрослые", - подчеркнули в ведомстве.
В то же время наиболее опасно это заболевание для младенцев, детей с бронхиальной астмой, диабетом, муковисцидозом, онкологическими или другими хроническими заболеваниями, а также для беременных женщин. У последних болезнь может повлечь за собой преждевременные роды или иметь другие негативные последствия.
"Высокий риск заболеть также имеют невакцинированные медицинские работники", - отметили в Минздраве.
Там напомнили, что специфического лечения кори не существует. Единственной надежной защитой является вакцинация, а именно две дозы КПК вакцины (от кори, краснухи и паротита). Для детей до 18 лет эта вакцина является бесплатной, для взрослых – платной. Привиться можно у семейного врача или в частной клинике.
- 3 апреля ЮНИСЕФ доставил в Украину 35 200 доз комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Препараты были предоставлены бесплатно как гуманитарная помощь.
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