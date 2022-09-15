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В Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян

15 сентября, 2022 четверг
19:25
Здоровье

Сегодня 15 сентября в Украине был зарегистрирован первый случай оспы обезьян. Больной утверждает, что не выезжал за границу

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .

"15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни. Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование указанного случая", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пациент не выезжал за границу, а был инфицирован в одном из крупных городов страны.

В Минздраве напоминают, что оспа обезьян – это оспообразное заболевание, вызывающее вирусы семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.

Среди симптомов:

  • горячка,
  • головная боль,
  • миалгия (боль в мышцах),
  • боль в спине,
  • увеличенные лимфатические узлы,
  • озноб,
  • боль в горле,
  • заложенность носа,
  • кашель,
  • сыпь в виде пузырьков.

Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем – другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.

"Сыпь в виде прыщей или волдырей сначала появляется на лице, внутри рта и на других частях тела, например, на руках, ногах, груди, половых органах или заднем проходе. Сыпь проходит различные стадии до полного заживления.

У одних людей обезьяна оспа может вызвать легкие симптомы, у других – серьезные последствия с необходимостью лечения в условиях медицинских учреждений. Обычно в группу повышенного риска тяжелого течения этого заболевания входят беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом, иммунодефицитом", - говорят медики.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с сыпью или жидкостями больного: общение с близкого расстояния, дыхание, осязание, поцелуи и секс.

"Заболевание может распространяться с момента появления симптомов до полного заживления сыпи и образования свежего слоя кожи", - подчеркивают министерство.

Врачи советуют избегать тесного контакта "кожа к коже" с людьми, у которых есть схожие симптомы, а также с предметами больного.

"Регулярно мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе. Особенно это следует делать перед едой, после посещения ванной комнаты и перед тем, как прикасаться к собственному лицу. Дезинфицируйте и мойте поверхности, к которым обычно прикасаетесь в средах, где могли быть инфицированы люди", - добавляют медики.

Обычно используется симптоматическое лечение – обезболивающее, жаропонижающее. При подобных симптомах необходимо обратиться к врачам, используя защитную маску, перчатки и т.д.

"Находиться на самоизоляции надо, пока все язвы (пузырьки) не покроются коркой, струпья не отпадут, а под ними не образуется новый слой кожи. Важно, что речь идет также о тех язвах, которые находятся внутри тела, к примеру, во рту", - сообщают в Минздраве.

Украина
Медицина
Обезьяна оспа
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