В Украине зарегистрировали первую смерть в результате гриппа в этом году

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава .

С 5 по 11 декабря, на 49-й неделе 2022 года, зафиксировали летальный случай в результате гриппа: "Это подтверждено методом ПЦР – определены фрагменты РНК вирусов гриппа А не субтипированный".

Только за ту неделю в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 122 829 человек, из них 67 162 (54,7%) - дети в возрасте до 17 лет.

"Интенсивный показатель заболеваемости – 299,6 на 100 тысяч населения. Это меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины. Наибольшая эпидемическая активность ОРВИ – в западном регионе Украины", - пишет пресс-служба.

Справочно. Грипп – это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ):

внезапное начало;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

повышение температуры тела до 38°С и более;

кашель;

в отдельных случаях – рвота и понос.

Вирус гриппа передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания) и в результате тесного контакта (нахождения на расстоянии около 2 м).

Больной человек, даже с легкой формой гриппа, представляет опасность для других в течение всего периода проявления симптомов – это, в среднем, семь дней.

Среди осложнений – пневмония, иногда может за 4-5 дней привести к смерти больного. Также часто развивается сердечная недостаточность.

Лучшая профилактика гриппа, советуют врачи, это ежегодная вакцинация.

20 декабря в Украину ввезли 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 Janssen.

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