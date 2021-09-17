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В Украине зарегистрировали 6624 заражения коронавирусом в течение суток, 99 пациентов умерли

17 сентября, 2021 пятница
08:59
Общество

По состоянию на утро 17 сентября в Украине зафиксировано 2338164 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 750 - летальные, 2228543 лица выздоровели

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

В течение суток 16 сентября было зарегистрировано 6624 новых случая COVID-19 (в том числе 677 детей и 105 медработников), 99 человек умерли, 1914 пациентов выздоровели.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 426 случаев;
  • Винницкая область - 155 случаев;
  • Волынская область - 169 случаев;
  • Днепропетровская область - 426 случаев;
  • Донецкая область - 364 случая;
  • Житомирская область - 196 случаев;
  • Закарпатская область - 46 случаев;
  • Запорожская область - 238 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 156 случаев;
  • Киевская область - 257 случаев;
  • Кировоградская область - 25 случаев;
  • Луганская область - 273 случая;
  • Львовская область - 644 случая;
  • Николаевская область - 150 случаев;
  • Одесская область - 530 случаев;
  • Полтавская область - 133 случая;
  • Ровенская область - 207 случаев;
  • Сумская область - 147 случаев;
  • Тернопольская область - 247 случаев;
  • Харьковская область - 649 случаев;
  • Херсонская область - 200 случаев;
  • Хмельницкая область - 307 случаев;
  • Черкасская область - 209 случаев;
  • Черновицкая область - 345 случаев;
  • Черниговская область - 125 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г.. Киев (426)", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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