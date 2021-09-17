В Украине зарегистрировали 6624 заражения коронавирусом в течение суток, 99 пациентов умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 16 сентября было зарегистрировано 6624 новых случая COVID-19 (в том числе 677 детей и 105 медработников), 99 человек умерли, 1914 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 426 случаев;

Винницкая область - 155 случаев;

Волынская область - 169 случаев;

Днепропетровская область - 426 случаев;

Донецкая область - 364 случая;

Житомирская область - 196 случаев;

Закарпатская область - 46 случаев;

Запорожская область - 238 случаев;

Ивано-Франковская область - 156 случаев;

Киевская область - 257 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 273 случая;

Львовская область - 644 случая;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 530 случаев;

Полтавская область - 133 случая;

Ровенская область - 207 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 247 случаев;

Харьковская область - 649 случаев;

Херсонская область - 200 случаев;

Хмельницкая область - 307 случаев;

Черкасская область - 209 случаев;

Черновицкая область - 345 случаев;

Черниговская область - 125 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г.. Киев (426)", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.