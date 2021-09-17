В Украине зарегистрировали 6624 заражения коронавирусом в течение суток, 99 пациентов умерли
По состоянию на утро 17 сентября в Украине зафиксировано 2338164 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 750 - летальные, 2228543 лица выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 16 сентября было зарегистрировано 6624 новых случая COVID-19 (в том числе 677 детей и 105 медработников), 99 человек умерли, 1914 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 426 случаев;
- Винницкая область - 155 случаев;
- Волынская область - 169 случаев;
- Днепропетровская область - 426 случаев;
- Донецкая область - 364 случая;
- Житомирская область - 196 случаев;
- Закарпатская область - 46 случаев;
- Запорожская область - 238 случаев;
- Ивано-Франковская область - 156 случаев;
- Киевская область - 257 случаев;
- Кировоградская область - 25 случаев;
- Луганская область - 273 случая;
- Львовская область - 644 случая;
- Николаевская область - 150 случаев;
- Одесская область - 530 случаев;
- Полтавская область - 133 случая;
- Ровенская область - 207 случаев;
- Сумская область - 147 случаев;
- Тернопольская область - 247 случаев;
- Харьковская область - 649 случаев;
- Херсонская область - 200 случаев;
- Хмельницкая область - 307 случаев;
- Черкасская область - 209 случаев;
- Черновицкая область - 345 случаев;
- Черниговская область - 125 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное