В Украине заработало электронное растаможивание гуманитарных грузов

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Сервис поможет ускорить ввоз гуманитарного груза на территорию Украины и позволит снизить очереди в таможенных пунктах. Воспользоваться им можно по ссылке.

Граждане Украины, пользующиеся электронной подписью, BankID, MobileID, могут оформить Е-декларацию гуманитарного груза также через Единое окно Гостаможслужбы.

Иностранные граждане и граждане Украины, не пользующиеся вышеупомянутыми электронными сервисами, также могут заполнить заранее таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза.

Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту.

После получения декларации ее нужно распечатать и подписать. Распечатанную и подписанную декларацию передают представителю таможни во время прохождения украинской границы.