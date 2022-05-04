В Украине заработало электронное растаможивание гуманитарных грузов
Отныне растаможка гуманитарных грузов доступна в электронном варианте, в том числе и для иностранцев
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Сервис поможет ускорить ввоз гуманитарного груза на территорию Украины и позволит снизить очереди в таможенных пунктах. Воспользоваться им можно по ссылке.
Граждане Украины, пользующиеся электронной подписью, BankID, MobileID, могут оформить Е-декларацию гуманитарного груза также через Единое окно Гостаможслужбы.
Иностранные граждане и граждане Украины, не пользующиеся вышеупомянутыми электронными сервисами, также могут заполнить заранее таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза.
Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту.
После получения декларации ее нужно распечатать и подписать. Распечатанную и подписанную декларацию передают представителю таможни во время прохождения украинской границы.
- СБУ запускает чат-боты "Найди изменника" и "Стоп мародер", в которых можно сообщить о мародёрах и коллаборантах, чтобы потом привлечь их к ответственности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное