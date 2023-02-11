В Украине заработали два энергоблока АЭС: энергосистема дополнительно получит 1220 МВт электроэнергии
В Энергоатоме рассказали, что в энергосистеме станет на 1220 МВт больше, что должно уменьшить время отключений
Министр энергетики Герман Галущенко заявил во время эфира телемарафона, что Украине удалось вернуть в работу два энергоблока.
Стало известно, что 11 февраля удалось запустить два энергоблока на одной из атомных электростанций. По словам Галущенко, генерация позволит сократить дефицит в энергосистеме. Он также ожидает, что эффект от дополнительных мегаватт увидят жители Украины. Сейчас главные проблемы в украинской энергосистеме состоят в передаче сгенерированной электроэнергии и в самой генерации.
"Вчера была очередная массированная атака, которая нанесла ущерб как по генерации, так и по возможности передачи. На сегодняшний день благодаря запуску соответствующих блоков мы существенно уменьшаем дефицит в системе. Соответственно, это повлияет на продолжительность отключений", - пояснил министр.
Кроме того, в Энергоатоме также добавили, что после завершения ремонта на энергоблоках генерация увеличилась на 1220 МВт. Об этом стало известно из telegram-канала НАЭК "Энергоатом" 11 февраля.
Добавляется, что ремонт завершили через 38 суток. Он заключался в частичной перезагрузке ядерного топлива, среднем ремонте реактора и турбины, а также в капитальном ремонте генератора. Постепенно наращивают мощности двух энергоблоков для выхода на номинальную скорость.
"Отечественная энергосистема дополнительно получит 1220 МВт электроэнергии. Всего АЭС на подконтрольной Украине территории уже в ближайшие дни будут производить около 7700 МВт электроэнергии", - заявил президент Энергоатома Петр Котин.
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- 11 февраля сообщалось, что после очередной атаки РФ на энергосистему введены аварийные отключения в Харьковской области, также потребление ограничили в Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Киевской областях и в Киеве.
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