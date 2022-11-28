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В Украине заработали 99,7% котельных, – глава Нафтогаза

28 ноября, 2022 понедельник
21:54
Экономика

Около 99% домов, детсадов, школ и медучреждений обеспечены отоплением. В общей сложности 99,7% украинских котельных начали работу

Об этом информируют на сайте Нафтогаза .

"Несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон – запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% заведений здравоохранения", – пишет пресс-служба.

Основная задача компании – обеспечить стабильную работу и быстро восстановить поврежденные объекты. В настоящее время восстановлено 316 объектов теплоснабжения, это 53,3% общего количества поврежденных объектов.

"Призываю всех быть наготове и оперативно реагировать на любые внештатные ситуации. Государство-террорист в очередной раз продемонстрировало миру свою сущность. Также благодарю всех энергетиков, которые без устали чинят нашу инфраструктуру, чтобы украинцы были со светом и в тепле", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" и глава Штаба по подготовке к ОЗП Алексей Чернышов.

Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на деоккупированной Харьковщине и Херсонщине, где пока сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям.

  • В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.
  • Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.
  • Украина планирует закупать электроэнергию у Европы, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывают.
  • Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета, отметил , что облэнерго планирует за 7-10 дней восстановить первую линию поставки электроэнергии, которая идет из Николаевской области, чтобы частично обеспечить город электричеством.

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Общество
Нафтогаз
война с Россией
отопительный сезон
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