В Украине заработали 99,7% котельных, – глава Нафтогаза

Об этом информируют на сайте Нафтогаза .

"Несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон – запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% заведений здравоохранения", – пишет пресс-служба.

Основная задача компании – обеспечить стабильную работу и быстро восстановить поврежденные объекты. В настоящее время восстановлено 316 объектов теплоснабжения, это 53,3% общего количества поврежденных объектов.

"Призываю всех быть наготове и оперативно реагировать на любые внештатные ситуации. Государство-террорист в очередной раз продемонстрировало миру свою сущность. Также благодарю всех энергетиков, которые без устали чинят нашу инфраструктуру, чтобы украинцы были со светом и в тепле", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" и глава Штаба по подготовке к ОЗП Алексей Чернышов.

Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на деоккупированной Харьковщине и Херсонщине, где пока сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям.