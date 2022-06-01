В Украине заработала упрощенная процедура усыновления детей. Документы можно подать через Дию

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко.

По его словам, количество детей, нуждающихся в семье, уже превышает 17 тысяч, тогда как количество кандидатов, готовых их усыновить, значительно меньшее. Поэтому процесс подачи документов решили упростить.

"Одна из причин, почему кандидатов мало, - тяжелая процедура усыновления. Мы это меняем и внедряем быстрый и цифровой процесс. Теперь нужно всего 5 минут, чтобы оформить заявку на первичную консультацию", - пояснил Кошеленко.

Оставить запрос на первичную заявку на усыновление детей можно будет во время личной встречи или через портал "Дия". Кроме того, службы по делам детей не прекращают свою работу и будут работать так же, как и раньше.

Представитель Министерства цифровой трансформации Денис Иванов уточнил, что запись на онлайн-консультацию по усыновлению будет доступна на портале "Дия" в разделе "Семья".

"Вся информация о кандидате подтягивается автоматически. Авторизация происходит через электронную подпись. В течение 15 дней соответствующая служба связывается с заявителем и приглашает на консультацию. Кстати, консультацию также можно будет посетить и онлайн", - сказал Иванов.

По его словам, работа над дальнейшими этапами этой услуги продолжается – в частности, до конца августа появится возможность подать заявление для усыновления ребенка и кандидата на отца-опекуна онлайн.

Напомним, Путин подписал указ, предусматривающий ускоренное получение российского гражданства для сирот, насильственно вывезенных из Украины в РФ.

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