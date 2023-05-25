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В Украине заработала система видеонаблюдения с распознаванием лиц: как она работает и кого ищет

25 мая, 2023 четверг
13:50
Общество

В Киевской области установили систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, с помощью которой уже ищут правонарушителей

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Интегрированные камеры с функцией распознавания лиц значительно повысили возможность поиска, обнаружения и идентификации отдельных категорий людей. За последний месяц камеры позволили раскрыть ряд тяжких преступлений и обнаружить без вести пропавших людей.

"Уже интегрировано 500 камер с функцией распознавания лица. В настоящее время в целом функционирует 1883 камер видеонаблюдения, из них 480 обладают свойством распознавания номерных знаков транспортных средств и 905 обзорных камер. Благодаря этому, мы имеем значительное снижение уровня преступности и оперативное раскрытие преступлений по горячему следу", – отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

Во время полномасштабного вторжения россияне уничтожили почти 30% камер видеонаблюдения, но после деоккупации районов полиция Киевской области активно восстанавливает систему безопасности.

  • Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил , что легализация оружия в Украине возможна в случае проведения обучения по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах
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