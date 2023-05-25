В Украине заработала система видеонаблюдения с распознаванием лиц: как она работает и кого ищет
В Киевской области установили систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, с помощью которой уже ищут правонарушителей
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.
Интегрированные камеры с функцией распознавания лиц значительно повысили возможность поиска, обнаружения и идентификации отдельных категорий людей. За последний месяц камеры позволили раскрыть ряд тяжких преступлений и обнаружить без вести пропавших людей.
"Уже интегрировано 500 камер с функцией распознавания лица. В настоящее время в целом функционирует 1883 камер видеонаблюдения, из них 480 обладают свойством распознавания номерных знаков транспортных средств и 905 обзорных камер. Благодаря этому, мы имеем значительное снижение уровня преступности и оперативное раскрытие преступлений по горячему следу", – отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.
Во время полномасштабного вторжения россияне уничтожили почти 30% камер видеонаблюдения, но после деоккупации районов полиция Киевской области активно восстанавливает систему безопасности.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил , что легализация оружия в Украине возможна в случае проведения обучения по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное