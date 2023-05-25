В Украине заработала система видеонаблюдения с распознаванием лиц: как она работает и кого ищет

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Интегрированные камеры с функцией распознавания лиц значительно повысили возможность поиска, обнаружения и идентификации отдельных категорий людей. За последний месяц камеры позволили раскрыть ряд тяжких преступлений и обнаружить без вести пропавших людей.

"Уже интегрировано 500 камер с функцией распознавания лица. В настоящее время в целом функционирует 1883 камер видеонаблюдения, из них 480 обладают свойством распознавания номерных знаков транспортных средств и 905 обзорных камер. Благодаря этому, мы имеем значительное снижение уровня преступности и оперативное раскрытие преступлений по горячему следу", – отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

Во время полномасштабного вторжения россияне уничтожили почти 30% камер видеонаблюдения, но после деоккупации районов полиция Киевской области активно восстанавливает систему безопасности.