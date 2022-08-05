В Украине заработала платформа для поиска военнопленных и пропавших без вести
Служба безопасности Украины запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести в условиях войны
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Объединенный центр по поиску и освобождению пленных ввел быструю форму подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также попавших в плен к оккупантам", - говорится в сообщении.
Сообщить об обстоятельствах исчезновения человека можно через онлайн-форму.
Людям, обратившимся в Объединенный центр ранее, повторно заполнять электронную форму не нужно. Отправленные через форму данные конфиденциальны.
СБУ также отметила, что вопрос освобождения пленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти и предостерегла граждан от мошеннических схем, когда неизвестные могут звонить по телефону и предлагать "помощь" в якобы освобождении родственников из плена.
"Не предоставляйте информацию о пленных и личных персональных данных неуполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам. Это может повредить нашим защитникам в плену и усложнить ход переговорного процесса по их освобождению!" - добавили в Службе безопасности.
Согласно данным пресс-службы, Координационный штаб по обращению с военнопленными и Объединенный центр освободили из плена и вернули на подконтрольную Украине территорию 573 человека.
- По состоянию на 20 июля было известно о 400 жителях Запорожской области, находящихся в плену.
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