В Украине заработала информационная платформа по вопросам цифровизации громад
Министерство цифровой трансформации запустило информационный портал Дия.Цифровая громада
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, Минцифры запустило платформу Дия.Цифровая громада , которая является базой знаний ответственных за трансформацию во всех органах власти.
Отмечается, что платформа будет содержать пошаговые должностные инструкции громадам для цифровой трансформации, информацию о модели цифровизации, а также о том, как подключать различные цифровые инструменты и внедрять инновационные проекты в своей общине. Также на ресурсе можно будет найти советы по внедрению инновационных электронных дневников и журналов для школ, консультаций с общественностью и бюджета участия.
В пресс-службе отметили, что пока портал работает в тестовом режиме и продолжает пополняться информационными материалами.
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