В Украине заработала "горячая линия" по вопросам терробороны
С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВСУ, которая будет отвечать на вопросы украинцев
Об этом сообщает АрмияInform .
По номеру 0800507028 украинцы могут получить ответы на вопросы:
- как поступить на военную службу в подразделения Сил территориальной обороны;
- как поступить на военную службу по контракту в резерв в подразделения Сил ТрО;
- порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих подразделений Сил ТрО.
Звонки на "горячую линию" бесплатны.
- Напомним, с 1 января 2022 года ввели в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ. Силы ТрО возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.
- 10 января Галушкин сообщил, что в ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны. Также он заявил, что развертыванием Сил ТрО можно не допустить нового вторжения РФ .
- Позднее сообщалось, что в феврале начнутся учения Сил терробороны с участием местных властей.
- 27 января Рада разрешила терробороне применять стрелковое оружие .
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