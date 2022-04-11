В Украине заработала бесплатная платформа для релокации бизнеса

Об этом Минцифры сообщило в "Фейсбуке".



"Продолжаем помогать бизнесу еще быстрее возобновить работу, поднимать экономику страны и предоставлять рабочие места. Для этого запускаем платформу, которая поможет переместить бизнес с "горячих точек" и продолжить его деятельность в более безопасном месте https://relocate.prozorro.sale ", – указало министерство в сообщении.



За месяц из зоны боевых действий по правительственной программе эвакуировались 216 предприятий, среди которых 97 из них уже возобновили работу на новом месте.



Для кого платформа должна помочь бизнесу, подавшему заявки на релокацию, а также компаниям, которые хотят помочь предприятиям с релокацией.



Кроме того, она направлена на координацию представителей Министерства экономики, военных администраций, компаний, помогающих с проработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников.



"Подавать заявки могут как предприятия, нуждающиеся в перемещении, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещения или другие активы", - указало министерство.

Напомним, в Киеве бизнес возобновляет работу: 9 апреля работало более 900 продовольственных магазинов и около 460 кафе.