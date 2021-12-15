В Украине заработал Центр развития мира

Об этом сообщает Укринформ.



"Мы понимаем, что в 2022 году будет период становления центра, наполнения его содержанием, поиска инструментов, в том числе внебюджетных. Здесь большая помощь именно наших международных организаций будет не лишней. Нам очень нужно продолжение сотрудничества, и мы на нее искренне надеемся", - сказала министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Она добавила, что к работе центра привлекли медиаторов, которые будут работать над преодолением конфликтов в украинском обществе и возобновлением диалога.



Цель работы центра - мониторинг и документирование нарушений прав человека, причиненных в результате вооруженной агрессии РФ.



"К деятельности Центра будут привлечены международные организации, ученые, общественные деятели и люди, пострадавшие от последствий агрессии РФ", - отметила Верещук.

Напомним, 4 ноября вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук анонсировала создание Украинского центра развития мира.