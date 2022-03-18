В Украине заработал Центр национального сопротивления

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.



Центр национального сопротивления доступен по ссылке.



"Сайт создан Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины для поддержки и координации всех желающих бороться за освобождение нашей земли от оккупантов из московии", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные уничтожили очередную партию вражеской техники вместе с личным составом.

На отдельных территориях захватчики пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздают продовольственные товары.