В Украине заработал Центр национального сопротивления
Главное предназначение сайта – поддержка и координация всех желающих бороться за освобождение Украины от оккупантов
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Центр национального сопротивления доступен по ссылке.
"Сайт создан Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины для поддержки и координации всех желающих бороться за освобождение нашей земли от оккупантов из московии", - говорится в сообщении.
- Напомним, украинские военные уничтожили очередную партию вражеской техники вместе с личным составом.
- На отдельных территориях захватчики пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздают продовольственные товары.
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