В Украине заработал портал для сообщений об активах причастных к войне лиц
Через специальный портал каждый может сообщить об аткивах лиц, причастных к войне России в Украине
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Телеграмме.
Портал для сообщений об активах лиц, причастных к войне в Украине, так называемый Task Force, доступен по ссылке: https://reportsassets.nazk.gov.ua. Сообщать можно об активах как в Украине, так и за границей.
"Каждый может приобщиться к аресту и конфискации имущества агрессора - в Украине запустили портал сообщений об активах лиц, причастных к агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.
Task Force также будет взаимодействовать с иностранными ведомствами для обмена данными о таких активах, в частности, с США и ЕС. В фокусе его внимания – активы лиц, причастных к военным преступлениям, а также противодействие нарушению сакнций со стороны физических и юрлиц.
"Для компенсации потерпевшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а впоследствии конфисковать. Каждый может помочь нашей Task Force найти активы российских или белорусских чиновников, лидеров мнений и всех, кто организационно, финансово и информационно поддерживает войну в Украине", – прокомментировала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Напомним, США готовят санкции против РФ, чтобы нарушить ее критические цепи поставок.
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