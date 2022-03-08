В Украине заработал официальный чат-бот для сбора данных о военных преступлениях России
В Украине запустили официальный чат-бот для сбора данных о военных преступлениях РФ
Об этом сообщает Минобороны в Facebook.
"Наша задача - не только защищать свою страну, но и фиксировать информацию о преступлениях российской армии. Чтобы никто не ушел от ответственности! Для сбора этих данных Служба безопасности Украины запустила новый сервис – официальный бот t.me/trussian_war_tribunal_bot. Просим каждого, кто имеет подтверждение военных преступлений армии РФ, сообщить о них", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что официальный чат-бот для сообщений о передвижении вражеской техники и ДРГ работает t.me/stop_russian_war_bot. С его помощью ВСУ смогли обезвредить немало российских танков.
Как сообщили в Минобороны, Международный уголовный суд в Гааге начал расследовать дело войны РФ против Украины.
- Напомним, в Украине был создан специальный чат-бот для сообщений о передвижении врага.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.31
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 33.87
- Актуальное
- Важное