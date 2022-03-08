В Украине заработал официальный чат-бот для сбора данных о военных преступлениях России

Об этом сообщает Минобороны в Facebook.



"Наша задача - не только защищать свою страну, но и фиксировать информацию о преступлениях российской армии. Чтобы никто не ушел от ответственности! Для сбора этих данных Служба безопасности Украины запустила новый сервис – официальный бот t.me/trussian_war_tribunal_bot. Просим каждого, кто имеет подтверждение военных преступлений армии РФ, сообщить о них", - говорится в сообщении.



В министерстве напомнили, что официальный чат-бот для сообщений о передвижении вражеской техники и ДРГ работает t.me/stop_russian_war_bot. С его помощью ВСУ смогли обезвредить немало российских танков.



Как сообщили в Минобороны, Международный уголовный суд в Гааге начал расследовать дело войны РФ против Украины.

Напомним, в Украине был создан специальный чат-бот для сообщений о передвижении врага.