В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести

Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко.

"Этот реестр является полностью защищенной базой данных. И доступ к нему будут иметь определенные должностные лица: представители Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести, работники Национальной полиции и департамента информатизации МВД Украины. Карточки записей формируются на основе заявлений, поданных родственниками пропавших в Национальную полицию. А верификацию каждого лица осуществляет непосредственно Офис Уполномоченного по пропавшим без вести", - пояснил чиновник.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину исчезли. десятки тысяч человек. Многих из них уже удалось разыскать, однако местонахождение еще около 23 тысяч человек – неизвестно. Поэтому со 2 мая родственники пропавших могут обращаться с соответствующими заявлениями в МВД (отправить по почте по адресу г.Киев, ул. Богомольца, 10, Министерство внутренних дел Украины, или на электронный ящик [email protected]). К заявлению следует добавить копии документов, удостоверяющих личность запросчика и степень родства с пропавшим человеком.