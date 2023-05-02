В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести
В Министерстве внутренних дел заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Этот реестр является полностью защищенной базой данных
Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко.
"Этот реестр является полностью защищенной базой данных. И доступ к нему будут иметь определенные должностные лица: представители Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести, работники Национальной полиции и департамента информатизации МВД Украины. Карточки записей формируются на основе заявлений, поданных родственниками пропавших в Национальную полицию. А верификацию каждого лица осуществляет непосредственно Офис Уполномоченного по пропавшим без вести", - пояснил чиновник.
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину исчезли. десятки тысяч человек. Многих из них уже удалось разыскать, однако местонахождение еще около 23 тысяч человек – неизвестно. Поэтому со 2 мая родственники пропавших могут обращаться с соответствующими заявлениями в МВД (отправить по почте по адресу г.Киев, ул. Богомольца, 10, Министерство внутренних дел Украины, или на электронный ящик [email protected]). К заявлению следует добавить копии документов, удостоверяющих личность запросчика и степень родства с пропавшим человеком.
- По состоянию на апрель в Украине пропавшими без вести считали более 7 тысяч военнослужащих.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.99
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное