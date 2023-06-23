В Украине заработал Единый реестр оружия. Подробности
В пятницу, 23 июня, в Украине начал работу Единый реестр оружия
Об этом сообщили в Нацполиции Украины
В МВД подчеркнули, что благодаря внедрению Единого реестра оружия (ЕРЗ) граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, упрощается процедура получения разрешений благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия.
Единый реестр оружия предполагает также создание электронных кабинетов. Поэтому украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции путем подачи документов через " Единое окно гражданина " или в магазине по продаже оружия.
Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, только в течение первых трех часов запуска реестра в Едином окне для граждан авторизовалось более 3,5 тысяч владельцев оружия и заинтересованных лиц.
Люди активно интересуются: в среднем по 500 пользователей одновременно посещают страницу Единого окна. Эти данные подтверждают важность и долгожданность запуска реестра. Но есть просьба без острой необходимости не скачивать запросами в один день систему. Реестр будет работать не только сегодня", – добавил министр.
Что изменится после введения Единого реестра оружия
После введения Единого реестра оружия произойдет переход разрешений в электронный формат. Документы на оружие граждане смогут предоставить в электронном кабинете или в специализированном магазине по торговле оружием. В будущем информация об оружии и разрешениях будет отображаться в приложении "Действие".
Документы о предоставлении разрешения в Нацполицию можно представить:
- Через Единое окно гражданина
- Через оператора почтовой связи
- Через магазин по продаже оружия
- Лично обратившись в уполномоченное подразделение
Вместо имеющихся сейчас бумажных бланков разрешений будут формироваться выписки из ЕРЗ, содержащие QR-код. А Единое окно позволит отслеживать сведения о владельце оружия и разрешении на него.
Фото: сайт МВД
Порядок получения цифровых услуг в сфере обращения оружия
1. Формируется в электронной форме средствами ведения ЕРЗ
2. Нацполиция принимает решение о владении оружием
3. Отображается в Едином окне гражданина
Для того чтобы получить ответы на дополнительные вопросы, созданы каналы связи с гражданами: контакт-центр ЕРЗ: 044-33-44-035, а также чат-бот Единого реестра оружия в телеграмме @arms_mvs_bot
- МВД анонсировало открытие ЕРЗ неделю назад, 16 июня
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