В Украине заработал чатбот от Google на основе ИИ

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Разговорный бот доступен на украинском и может ответить на любой вопрос.

"К тому же получились полезные обновления: экспорт кода Python не только в Google Colab, но и в Replit; возможность упорядочивать разговоры и запросы, чтобы находить их быстрее и удобнее; голосовое воспроизведение ответов", - написал Федоров.

По его словам, работа с чатом поможет людям, работающим в условиях многозадачности.



"Искусственный интеллект - это тренд, который необходимо овладеть каждому. Он уже стал частью нашей жизни, поэтому нужно знать его возможности. Понимать, какие задачи можно делегировать ИИ и как автоматизировать определенные процессы", - написал чиновник.