В Украине заработал чатбот от Google на основе ИИ
В Украине 13 июля заработал чатбот Google Bard на основе искусственного интеллекта. Он является конкурентом ChatGPT
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Разговорный бот доступен на украинском и может ответить на любой вопрос.
"К тому же получились полезные обновления: экспорт кода Python не только в Google Colab, но и в Replit; возможность упорядочивать разговоры и запросы, чтобы находить их быстрее и удобнее; голосовое воспроизведение ответов", - написал Федоров.
По его словам, работа с чатом поможет людям, работающим в условиях многозадачности.
"Искусственный интеллект - это тренд, который необходимо овладеть каждому. Он уже стал частью нашей жизни, поэтому нужно знать его возможности. Понимать, какие задачи можно делегировать ИИ и как автоматизировать определенные процессы", - написал чиновник.
- Google запустила чатбот Bard в марте 2023 года. На старте он говорил только на английском.
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