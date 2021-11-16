В Украине заработал чат-бот, сообщающий о количестве COVID-вакцин в ближайшем пункте
В Украине заработал чат-бот "Медзакупки", показывающий количество доз вакцин в ближайшем пункте прививок
Об этом на брифинге 16 ноября рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Узнать актуальное количество вакцин в конкретном прививочном пункте можно не выходя из дома с помощью телеграмм-бота ГП "Медицинские закупки Украины" (medpro_ukraine_bot). Используя геолокацию с телефона пользователя, этот бот поможет найти ближайшие пункты вакцинации, а также покажет количество имеющихся в этом пункте вакцин и их вид", – пояснил он.
По словам министра, информация обновляется ежедневно на основе отчетов, которые прививочные пункты подают в информационную систему MedData".
Также Ляшко подчеркнул, что ГП "Медицинские закупки" закупает лекарства и лекарственные средства за государственные средства.
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