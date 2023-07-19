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В Украине заработает услуга электронного бронирования военнообязанных

19 июля, 2023 среда
23:09
Общество

Министерство экономики вместе с Министерством цифровой трансформации нарабатывают механизм электронного бронирования

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на встречу Европейской бизнес ассоциации с представителями Минэкономики.

"Шаг, который мы сейчас делаем, с учетом такого большого объема работы, — это строим вместе с Минцифры условно "еБронирование". Предварительно то, что мы проговариваем с Минцифры, это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, едва ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование", - сказал замминистра экономики Игорь Фоменко.

По словам Фоменка, такой электронный документ будет содержать и QR-код, и его можно будет распечатывать. Это будет подтверждением того, что человек забронирован.

"Думаю, что на все это уйдет где-то три месяца, потому что это будет полностью разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс", - заявил Фоменко.

Заместитель министра экономики также отметил, что в настоящее время более 500 тыс. военнообязанных украинцев уже забронированы. Более 4 тыс. предприятий определены критически важными без учета тех, которые определяют ОВА (областные военные администрации).

Что известно о новых решениях Кабмина и ВРУ относительно военнообязанных

Военное руководство сообщало, что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

30 мая Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии. Кроме того, парламент проголосовал за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Кабинет Министров принял упрощенный механизм направления украинских военнослужащих на лечение за границу.

31 мая Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, согласно которым украинец сможет получить отсрочку или быть уволен от призыва на срочную службу.

27 июня Верховная Рада Украины расширила перечень граждан, которые могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил Украины во время мобилизации. За эту норму проголосовали в законопроекте №9342 о доплатах и отпусках для военных.

12 июля Кабинет Министров Украины изменил процедуру бронирования от мобилизации предприятиями военнообязанных работников во время военного положения. В частности, расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы от мобилизации.

Украина
мобилизация
Война с Россией
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