В Украине заработает сервис е-Рыба: для кого внедряют и с какой целью

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В ведомстве пояснили, что в Украине заработает сервис е-Рыба, где субъекты хозяйствования, осуществляющие отлов рыбы в промышленных масштабах, должны подавать электронные декларации.

"Сейчас субъекты рыбного хозяйства, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах или осуществлять опытный вылов, обязаны ежегодно до 1 ноября декларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации. Декларация на промысловое рыболовство и опытный вылов формируется, подписывается и подается в автоматическом режиме в е-Рыбу", - рассказали в министерстве.

Экспериментальный проект будет длиться два года.

Одной из целей введения сервиса названа минимизация коррупционных рисков.