В Украине заработает сервис е-Рыба: для кого внедряют и с какой целью
Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта по внедрению декларирования права на промысловое рыболовство в электронном виде
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
В ведомстве пояснили, что в Украине заработает сервис е-Рыба, где субъекты хозяйствования, осуществляющие отлов рыбы в промышленных масштабах, должны подавать электронные декларации.
"Сейчас субъекты рыбного хозяйства, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах или осуществлять опытный вылов, обязаны ежегодно до 1 ноября декларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации. Декларация на промысловое рыболовство и опытный вылов формируется, подписывается и подается в автоматическом режиме в е-Рыбу", - рассказали в министерстве.
Экспериментальный проект будет длиться два года.
Одной из целей введения сервиса названа минимизация коррупционных рисков.
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