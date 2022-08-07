Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"На следующей неделе планируем приобщить к "зерновой инициативе" и порт Южный. Работающий коридор из трех портов - Одесса, Черноморск и Южный - позволит нам в течение месяца выйти на 3 млн тонн экспорта украинской агропродукции", - написал Найем.

По состоянию на вечер 6 августа: из двух украинских портов всего вышло четыре судна. Один отправился из порта Одесса и три из порта Черноморск.

Напомним, утром 5 августа из портов Одесщины отправился караван судов с украинским зерном: на борту трех балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы.

Вечером 6 августа сообщалось, что первое судно из каравана из трех вышедших из Украины кораблей уже прибыло в Стамбул, где вскоре состоится его проверка.

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