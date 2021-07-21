В Украине запустят систему экстренной помощи по номеру 112: Кабмин выдал распоряжение

Соответствующее решение правительство приняло 21 июля во время заседания, передает Еспресо.TV.

Кабинет министров утвердил изменения в распоряжение от 28 мая 2008 года № 770 по обеспечению функционирования межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрение системы экстренной помощи населению по единому номеру телефона 112.

Ответственным за внедрение системы определили Министерство внутренних дел.

Сегодняшнее распоряжение предусматривает:

предоставление права главе межведомственной рабочей группы получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для работы группы;

определение органов, ответственных за создание и внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112;

внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы.

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