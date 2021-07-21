В Украине запустят систему экстренной помощи по номеру 112: Кабмин выдал распоряжение
Кабинет министров Украины принял распоряжение для запуска системы экстренной помощи населению по номеру 112
Соответствующее решение правительство приняло 21 июля во время заседания, передает Еспресо.TV.
Кабинет министров утвердил изменения в распоряжение от 28 мая 2008 года № 770 по обеспечению функционирования межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрение системы экстренной помощи населению по единому номеру телефона 112.
Ответственным за внедрение системы определили Министерство внутренних дел.
Сегодняшнее распоряжение предусматривает:
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предоставление права главе межведомственной рабочей группы получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для работы группы;
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определение органов, ответственных за создание и внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112;
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внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы.
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