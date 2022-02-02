В Украине запустят фонд поддержки общин, пострадавших от агрессии РФ
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и представители государств-партеров: Великобритании, Канады, Швеции, Швейцарии и США подписали меморандум о запуске фонда "Партнерство за сильную Украину" для помощи общинам, пострадавшим от агрессии РФ
Об этом сообщает Укринформ.
"Сегодня мы начинаем работу партнерского фонда за сильную Украину. Это не очередная работа и не очередное начало. Это то, что нам сегодня очень важно: поддержка, публичная поддержка и доверие, как партнеров, друг к другу. Мы понимаем насколько важно, и главное своевременно, именно здесь, сейчас начинать такие проекты. Это важно для наших людей на востоке и юге страны", - сказала Верещук.
Она рассказала, что на своем старте бюджет фонда составляет 35 млн. фунтов-стерлингов для первых проектов, которые "будут направлены на общины, на их устойчивость, на реальных людей, нуждающихся в поддержке государства и международного сообщества".
По словам чиновника, фонд призван сделать общины Донецкой и Луганской области более устойчивыми, потому что сейчас эти общины глубоко дотационные, со слабым инвестиционным климатом.
"Мы понимаем, что инвестор туда не придет и нужна поддержка, чтобы создать необходимый фундамент, базу для того, чтобы инвестиции как местные, так и иностранные, имели место... Фонд имеет целью реализацию проектов по нескольким направлениям, среди них - энергоэффективность , противодействие гибридным угрозам, уменьшение конфликтности в общинах. Как вы знаете бывают разные конфликты, к примеру на уровне ВГА и территориальной общины, где нужно решить вопрос так, чтобы этот конфликт был снят. Такие проекты призваны именно это сделать в 2022 году", - добавила Верещук.
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