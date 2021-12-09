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В Украине запустят электронные очереди для пересечения границы

9 декабря, 2021 четверг
13:59
Общество

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало проекта "Электронная очередь пересечения границы", который позволит бронировать время пересечения границы

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

"Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам - не простаивать по несколько дней", - сообщил Шмыгаль.

Благодаря проекту "Электронная очередь пересечения границы" граждане смогут бронировать время пересечения границы.

Кроме того, будут созданы зоны ожидания.

Согласно постановлению электронную очередь пересечения границы запустят в экспериментальном режиме с 15 декабря.

По словам Шмыгаля, введение проекта улучшит имидж Украины и инвестиционный климат.

"Украина имеет значительный транспортный потенциал, и наши пункты пропуска на границе не должны становиться преградой", - подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что в 2021 году правительство приняло план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого состоится модернизация 20 пунктов и строительство 12 новых. Общий объем программы составляет около 10 млрд грн на 3 года.

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Новости
пересечение границы
Денис Шмыгаль
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