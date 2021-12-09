В Украине запустят электронные очереди для пересечения границы

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.



"Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам - не простаивать по несколько дней", - сообщил Шмыгаль.



Благодаря проекту "Электронная очередь пересечения границы" граждане смогут бронировать время пересечения границы.



Кроме того, будут созданы зоны ожидания.



Согласно постановлению электронную очередь пересечения границы запустят в экспериментальном режиме с 15 декабря.



По словам Шмыгаля, введение проекта улучшит имидж Украины и инвестиционный климат.



"Украина имеет значительный транспортный потенциал, и наши пункты пропуска на границе не должны становиться преградой", - подчеркнул он.



Премьер-министр добавил, что в 2021 году правительство приняло план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого состоится модернизация 20 пунктов и строительство 12 новых. Общий объем программы составляет около 10 млрд грн на 3 года.

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