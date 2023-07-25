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В Украине запустили в серийное производство собственный БПЛА Sirko

25 июля, 2023 вторник
10:38
Новости

В Украине стартовало серийное производство собственного беспилотного авиационного разведывательного комплекса Sirko, вскоре компания-разработчик планирует представить еще одну версию БПЛА

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко на презентации БПЛА украинского производства "Февраль Птицы Демо День" в комментарии Укринформу .

По его словам, комиссия Минобороны около недели назад дала разрешение на использование разведывательного дрона Sirko военными, его кодифицируют. В настоящее время идет серийное производство комплекса, кроме того, компания-разработчик планирует представить вторую версию беспилотника.

Криничко отметил, что пока речь не идет о госзакупке беспилотников, их покупают для военных за волонтерские средства. В течение июня защитники получили около сотни комплексов. Вместе с тем, мощности производителя позволяют производить 800-1000 в месяц.

Он добавил, что производителям удалось наладить связи не только с китайскими производителями нужных комплектующих, но и с израильскими, канадскими, тайваньскими и другими странами.

Компания уже получает положительные отзывы о своей разработке и предложениях по усовершенствованию от украинских защитников из Купянского направления, Херсонщины и Николаевщины.

"Когда говорят "все класс, все хорошо", а есть и такие отзывы – это не для инженеров, не для конструкторов. А вот когда мне звонят и говорят, "а вот так было бы лучше, а можно добавить это?" Это нужно, это мотивация для нас. Мы работаем, совершенствуемся. Через несколько недель представим уже Sirko 2", - сказал Криничко.

  • Министерство обороны ранее сообщало , что в период с 22 февраля 2022 года Украина взяла на вооружение 28 моделей беспилотников собственного производства. Среди всех моделей есть 9 дронов-камикадзе.
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