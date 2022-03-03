В Украине запустили Телеграмм-бот первой психологической помощи и интернет-платформу "Расскажи мне"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Люди, которые испытывают панические атаки, тревогу, имеют признаки депрессии, могут оставить заявку на платформе "Расскажи мне" и ожидать обратной связи от специалиста.



Чтобы получить помощь, нужно кратко описать свой запрос и отправить заявку через сайт https://tellme.com.ua/.



Консультации проходят бесплатно в онлайн-режиме.

Также команда Института когнитивного моделирования в сотрудничестве с кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени Богомольца и специалистами проекта "Друг" разработала бот https://t.me/friend_first_aid_bot первой психологической помощи.



Бот помогает в первые часы после травматического события и содержит рекомендации по сохранению психологического здоровья.