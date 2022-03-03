В Украине запустили Телеграмм-бот первой психологической помощи и интернет-платформу "Расскажи мне"
Для украинцев, страдающих от последствий вооруженной агрессии РФ круглосуточно работает бесплатная интернет-платформа психологической помощи "Расскажи мне"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Люди, которые испытывают панические атаки, тревогу, имеют признаки депрессии, могут оставить заявку на платформе "Расскажи мне" и ожидать обратной связи от специалиста.
Чтобы получить помощь, нужно кратко описать свой запрос и отправить заявку через сайт https://tellme.com.ua/.
Консультации проходят бесплатно в онлайн-режиме.
Также команда Института когнитивного моделирования в сотрудничестве с кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени Богомольца и специалистами проекта "Друг" разработала бот https://t.me/friend_first_aid_bot первой психологической помощи.
Бот помогает в первые часы после травматического события и содержит рекомендации по сохранению психологического здоровья.
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