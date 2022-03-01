В Украине запустили Telegram-канал для сбора фото и видео российских захватчиков, убитых или взятых в плен
Для украинцев запустили Telegram-канал, где они могут делиться фото и видео российских военных, убитых или взятых в плен в Украине
Об этом сообщила нардеп Галина Янченко в telegram.
"Дорогие украинцы! Военные и жители городов, ставшие свидетелями боевых действий! Мы запустили телеграм-канал, где собираем фото и видео российских захватчиков, убитых и взятых в плен на нашей земле. Чтобы родственники этих солдат видели, что на самом деле происходит в Украине. Чтобы требовали прекратить войну", - говорится в сообщении.
Канал: t.me/rf200_now
Если у вас есть фото и видео живых или мертвых российских солдат, присылайте их нам на этот телеграм-номер help200rf или +44 7728 631472.
Что именно мы просим присылать:
- Фото и видео тел российских захватчиков (снимайте лицо);
- Фото и видео захватчиков, взятых в плен (по возможности, уточните их имена, город, звание и номер воинской части);
- Фото найденных документов российских захватчиков.
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