В Украине запустили Telegram-канал для сбора фото и видео российских захватчиков, убитых или взятых в плен

Об этом сообщила нардеп Галина Янченко в telegram.

"Дорогие украинцы! Военные и жители городов, ставшие свидетелями боевых действий! Мы запустили телеграм-канал, где собираем фото и видео российских захватчиков, убитых и взятых в плен на нашей земле. Чтобы родственники этих солдат видели, что на самом деле происходит в Украине. Чтобы требовали прекратить войну", - говорится в сообщении.

Канал: t.me/rf200_now

Если у вас есть фото и видео живых или мертвых российских солдат, присылайте их нам на этот телеграм-номер help200rf или +44 7728 631472.

Что именно мы просим присылать:

Фото и видео тел российских захватчиков (снимайте лицо);

Фото и видео захватчиков, взятых в плен (по возможности, уточните их имена, город, звание и номер воинской части);

Фото найденных документов российских захватчиков.



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