В Украине запустили сайт Центра национального сопротивления
6 марта в Украине начал работу сайт Центра национального сопротивления для противодействия оккупантам
Об этом заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр .
"Украинское движение сопротивления в действии. Заработал сайт Центра национального сопротивления! Присоединяйтесь!" – сообщила она.
Сайт призван рассказать о тактике, медицине, безопасности в интернете, самодельном оружии, ненасильственных действиях и других способах сопротивления оккупантам.
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