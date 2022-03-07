В Украине запустили сайт Центра национального сопротивления

Об этом заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр .



"Украинское движение сопротивления в действии. Заработал сайт Центра национального сопротивления! Присоединяйтесь!" – сообщила она.



Сайт призван рассказать о тактике, медицине, безопасности в интернете, самодельном оружии, ненасильственных действиях и других способах сопротивления оккупантам.

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