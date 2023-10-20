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В Украине запустили сайт с данными о состоянии укрытий

20 октября, 2023 пятница
01:13
Общество

В четверг, 19 октября, в Украине запустили сайт "Железное укрытие"

Об этом сообщает Интерфакс.

На сайте "Железное укрытие" представлена информация о приведении в строй укрытий в стране.

"Мы запускаем сегодня рабочий портал, который называется "Железное укрытие". В котором можно постоянно находить информацию о том, какие укрытия уже приведены в порядок, какие укрытия в процессе и какие в планах", - рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украина Александр Камышин.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, возглавляющий координационный штаб по укрытиям, сказал, что на портале будет обнародована информация о состоянии объектов по областям.

"Мы показываем ситуацию в разрезе каждой области, региона и населённого пункта. Вы сможете увидеть подробнее на сайте", - сказал Ткаченко.

По словам Ткаченко, фонд защитных сооружений гражданской защиты, который составляет 61 803 объекта, будет постоянно меняться.

"По результатам каждой ревизии мы значительное количество укрытий убираем из фонда, и часть потом снова добавляем. Это живой процесс", - добавил Камышин.

  • В июле сообщалось, что около 65% учебных заведений в Украине имеют укрытие. Там может разместиться около 56% участников образовательного процесса.
Украина
Технологии
Война с Россией
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