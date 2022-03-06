В Украине запустили сайт и колцентр Интернационального легиона обороны

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram.



Там сообщили, что запустился сайт и колцентр Интернационального легиона обороны Украины – https://fightforua.org/



Номера телефонов: +380443395987; +380800507028



"Заявок и звонков шквал – тысячи со всего мира. Пришлось срочно наращивать мощности колцентра", – говорится в сообщении.

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