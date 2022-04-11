В Украине запустили приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц на улицах и блокпостах
Приложение "ТиХто" упростит проверку подозрительных лиц на блокпостах, в убежищах и на улицах во время комендантского часа
Об этом сообщила СБУ в Телеграмме.
"В Украине заработало приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц. Приложение при поддержке киберспециалистов Службы безопасности Украины разработали команды YouControl и Artellence", - говорится в сообщении.
"ТиХто" должно упростить проверку подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в убежище или в других ситуациях.
Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.
Благодаря ему можно проверить, соответствует ли фото в паспорте действительности, или паспорт недействителен и считается ли он потерянным.
Также он проверяет, находится ли человек в государственном розыске, наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли этот человек в реестре террористов, включен ли он в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец", находится ли его автомобиль в розыске.
"Отмечаем: в случае обнаружения с помощью приложения "фактора риска" необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки", – подчеркнули в СБУ.
Напомним, на Украине заработала бесплатная платформа для релокации бизнеса.
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