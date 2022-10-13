В Украине запустили приложение "еПВО", в котором можно сообщать о воздушных целях
Отныне сообщать о крылатых ракетах или вражеском беспилотнике украинцам можно в приложении "еППО"
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности .
"Запустили приложение "еПВО" – оно поможет защищать наше небо. Теперь каждый украинец может присоединиться к противоракетной и противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.
Украинцев просят, если вы увидели воздушную цель – крылатые ракеты или дрон врага, необходимо сообщить об этом в "еПВО". Открыв приложение, выберите тип цели, направьте телефон в направлении ее движения и нажмите красную кнопку. Дополнит информацию о геолокации: "И силы ПВО смогут сбить объект".
Разработка программы согласована с командованием ОК "Юг" и старшими офицерами Воздушных сил.
Приложение "еПВО" уже доступно для загрузки для Android, а вскоре и для iOS.
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13 октября в западных областях Украины во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Некоторые вражеские ракеты ПВО удалось сбить, однако есть и попадание. Во второй половине дня российские оккупанты из акватории Черного моря атаковали объекты в западном регионе страны.
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