В Украине запустили портал обличителей коррупции

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Единственный портал сообщений обличителей – это один из инструментов реализации антикоррупционной политики. Его создание предусмотрено законом Украины "О предотвращении коррупции" и Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы (ДАП).

"Эффективное функционирование Портала является частью требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Таким образом, выполнены их рекомендации и интегрирован опыт других успешных государств по построению взаимодействия с обличителями", - отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

За полгода к порталу планируют подключить более 92 тысяч организаций. Их работники, в случае выявления коррупции, смогут прислать анонимное сообщение, которое оперативно поступит руководителям структур или уполномоченным по вопросам предотвращения и выявления коррупции, а также в НАПК, НАБУ, Нацполицию или органы прокуратуры. Сообщения на портал можно отправить в любое время суток.

"На первом этапе в течение 30 рабочих дней в Портал будут подключены специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции (НАПК, НАБУ, Офис Генпрокурора, Национальная полиция) и ДБР. В течение 60 дней - министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные (военные) администрации В течение 90 рабочих дней с даты запуска Портала к нему будут подключены Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетная палата, КСУ, государственные компании и т. д. Далее – областные, городские , сельские и поселковые советы", - говорится в сообщении.

Что известно о законе "О разоблачителях коррупции"

Напомним, 17 октября парламент принял закон во втором чтении, за него проголосовали 252 нардепа. На подпись президенту Владимиру Зеленскому документ был передан в конце октября, а одобрил его глава государства 13 ноября.

1 января 2020 года закон "О разоблачителях коррупции" вступил в силу.

20 ноября, 2020 НАПК впервые вынесло предписания чиновникам из-за нарушения конфиденциальности обличителей коррупции, потому что работники облгосадминистрации и райсовета разгласили информацию о разоблачителях лицам, о коррупционных действиях которых говорилось в сообщениях этих обличителей.

4 февраля 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей", согласно которому создается "Единый портал сообщения".

3 марта 2021 года Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей. Затем его приняли 1 июня 2021 года

8 июля 2022 года также парламент принял Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" об особенностях применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения". Он вступил в силу 3 августа 2022 года.

21 августа НАПК анонсировало запуск портала обличителей. Глава НАПК подчеркнул, что платформа будет соответствовать рекомендациям ЕС и учитывать опыт других стран по построению взаимодействия с обличителями.