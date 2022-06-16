Об этом сообщила финансовая группа ICU в телеграмме.

Согласно сообщению, ICU вместе с технологической компанией EVOL.TECH запустили криптобонд UACB – первый украинский токен, на 100% обеспеченный реальными военными облигациями Украины.

Он позволяет при минимальной инвестиции – от 3 USDT (эквивалент 100 грн) анонимно вложить сбережения в военные облигации.

"Все средства, привлеченные через военные облигации, идут напрямую в бюджет на нужды армии и страны", – объясняет финансовая группа.

При этом инвестиции проходят без комиссии, а для регистрации требуется только e-mail, обеспечивающий анонимность инвестиций.

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