В Украине запустили первый токен, обеспеченный военными облигациями, минимальная инвестиция – 100 грн
Украинцы смогут инвестировать криптовалюту в военные облигации – на финансовом рынке появился первый "криптобонд"
Об этом сообщила финансовая группа ICU в телеграмме.
Согласно сообщению, ICU вместе с технологической компанией EVOL.TECH запустили криптобонд UACB – первый украинский токен, на 100% обеспеченный реальными военными облигациями Украины.
Он позволяет при минимальной инвестиции – от 3 USDT (эквивалент 100 грн) анонимно вложить сбережения в военные облигации.
"Все средства, привлеченные через военные облигации, идут напрямую в бюджет на нужды армии и страны", – объясняет финансовая группа.
При этом инвестиции проходят без комиссии, а для регистрации требуется только e-mail, обеспечивающий анонимность инвестиций.
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