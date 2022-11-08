В Украине запустили онлайн-платформу Nadiyno для экстренной помощи по цифровой безопасности
Минцифра заявила о запуске первой в Украине онлайн-платформы для экстренной помощи по цифровой безопасности - Nadiyno
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
"Мы оказались в первой в мире кибервойне, где страна-агрессор использует технологии, пропаганду, дезинформацию и цифровые инструменты как настоящее оружие. Поэтому каждый из нас должен овладеть простыми правилами по цифровой безопасности, чтобы поддерживать безопасность и устойчивость как собственного цифрового пространства, так и цифрового фронта страны", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что онлайн-платформа Nadiyno усилит безопасность и защитит от виртуальных угроз, повысит цифровую грамотность пользователей, а также окажет советы по защите персональных данных и поддержке на горячей линии.
Кроме того, рекомендации смогут получить и жители временно захваченных территорий Украины. К примеру, какие мессенджеры следует выбрать для общения, как подготовиться к проверке смартфона и избежать прослушивания в оккупации.
"Рассказывайте о проекте знакомым и защищайте свои данные надежно", - добавляют в Минцифри.
Проект "Цифровая экстренная поддержка гражданского общества в Украине" создан от общественной организации "Интерньюз-Украина" за финансирование Министерства иностранных дел, торговли и развития Канады. Информационными партнерами стали Минцифра и национальный проект Дия. Цифровое образование.
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