В Украине запустили онлайн-платформу Nadiyno для экстренной помощи по цифровой безопасности

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Мы оказались в первой в мире кибервойне, где страна-агрессор использует технологии, пропаганду, дезинформацию и цифровые инструменты как настоящее оружие. Поэтому каждый из нас должен овладеть простыми правилами по цифровой безопасности, чтобы поддерживать безопасность и устойчивость как собственного цифрового пространства, так и цифрового фронта страны", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что онлайн-платформа Nadiyno усилит безопасность и защитит от виртуальных угроз, повысит цифровую грамотность пользователей, а также окажет советы по защите персональных данных и поддержке на горячей линии.

Кроме того, рекомендации смогут получить и жители временно захваченных территорий Украины. К примеру, какие мессенджеры следует выбрать для общения, как подготовиться к проверке смартфона и избежать прослушивания в оккупации.

"Рассказывайте о проекте знакомым и защищайте свои данные надежно", - добавляют в Минцифри.

Проект "Цифровая экстренная поддержка гражданского общества в Украине" создан от общественной организации "Интерньюз-Украина" за финансирование Министерства иностранных дел, торговли и развития Канады. Информационными партнерами стали Минцифра и национальный проект Дия. Цифровое образование.

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