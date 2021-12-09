Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Украине запустили круглосуточную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия

В Украине запустили круглосуточную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия

9 декабря, 2021 четверг
16:50
Общество

В четверг, 9 декабря, в Украине заработала правительственная горячая линия 1547, на которую можно сообщить о случаях домашнего насилия и насилия по признаку пола

Об этом сообщает Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в Facebook.

На сайте горячей линии можно в онлайн-режиме подать анонимную жалобу о правонарушениях, кратко сформировать информацию о правонарушениях для правоохранительных органов, а также отследить статус и ход рассмотрения обращения по номеру сообщения в личном кабинете.

Также на сайте горячей линии можно получить ключевую информацию о домашнем насилии, в частности, по алгоритму противодействия.

Кроме того, на сайте доступна интерактивная карта, позволяющая получить информацию о количестве обращений, переданных в органы исполнительной власти, и количество предоставленных консультаций жертвам домашнего насилия.

В пресс-службе офиса вице-премьер-министра отметили, что правительственная горячая линия 1547 работает круглосуточно и прорабатывает и регистрирует обращения о/или от лиц, пострадавших от торговли людьми, предотвращении и противодействии домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей или о угрозу совершения такого насилия.

На горячей линии предоставляются бесплатные конфиденциальные информационные, юридические и психологические консультации.

Зарегистрировать обращение можно на сайте по ссылке .

  • Напомним, 23 ноября в Украине появилось мобильное приложение для помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
домашнее насилие
Читайте также:
8 декабря, 2021 среда
"Зеленского ждут уголовные производства": экс-нардеп Пташник считает, что помощь Великобритании Украине может пойти не по назначению
Павло Клімкін
7 декабря, 2021 вторник
"Путин точно не выиграл": Климкин назвал диалог США и РФ по Украине обнадеживающей новостью
Магнус Карлсен
8 декабря, 2021 среда
Видео с реакцией чемпиона мира по шахматам Карлсена на нелепую ошибку россиянина стало вирусным
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.02
    Покупка 27.02
    Продажа 27.26
  • EUR
    Покупка 30.47
    Продажа 30.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
9 декабря
17:46
Экс-чемпион мира назвал имя единственного боксера, способного победить Ломаченко
17:37
Минэнерго
Минэнерго предложило увеличить расходы на зарплату шахтерам в 2021 году на 900 млн грн
17:34
США ввели санкции против Портнова
17:34
вакцина
В Хмельницкой области утилизируют более 12 тысяч доз вакцин от COVID-19
17:15
"Зоря"
"Заря" - "Бодо-Глимт": букмекеры унизили шансы украинцев в последнем туре Лиги конференций
17:13
Эксклюзив
"Не дай Бог, чтобы подписали какие-нибудь документы": политолог заявил, что общаться с Путиным Зеленский должен при свидетелях
16:57
AstraZeneca
AstraZeneca разработала препарат с искусственными антителами от COVID-19
16:53
Возле "Вернадского" родились первые пингвинята: полярники показали фото
16:36
Франция и Германия выразили желание как можно скорее провести встречу в нормандском формате
16:30
Укрзализныця назначила два дополнительных поезда на новогодние праздники
16:18
Эксклюзив
единая россия
Объявить "Единую Россию" террористической организацией, - политолог Антонюк о вступлении главарей "ЛДНР" Пасечника и Пушилина в правящую партию РФ
16:17
НБУ
Эскалация военного конфликта со стороны России является ключевым риском для экономики, - НБУ
16:14
Великобритания отправит 140 военных на белорусско-польскую границу
15:59
PR
WINDROSE стал партнером медицинской лаборатории "Ескулаб"
15:54
Ломаченко объяснил, почему ему стало смешно после просмотра боя с Лопесом
15:51
Смертельное ДТП в Черниговской области: суд арестовал водителя грузовика
15:47
Глава НАБУ Сытник: за должность руководителя САП идет большая борьба
15:40
НБУ
НБУ повысил учетную ставку до 9% годовых
15:26
Наталья Диденко
В Украину придут порывистый ветер и потепление, - синоптик Наталья Диденко о погоде 10 декабря
15:19
Фьюри отреагировал на решение WBC, которое срывает его бой с Усиком
15:05
Кабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на должность главы Закарпатской ОГА
14:36
Ирпенский исправительный центр
Правительство продлило действие проекта о платных камерах в СИЗО до 2022 года
14:26
Кабмин
Кабмин упростил процедуру смены места прописки переселенцев
14:07
Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ: правительство предлагает ввести административную ответственность
13:59
В Украине запустят электронные очереди для пересечения границы
13:48
пенсия
Правительство ввело накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации
13:48
Новая Зеландия полностью запретит продажу сигарет для следующих поколений
13:41
Тысяча за вакцинацию: со следующей недели в "Дии" запустят бета-тест получения виртуальных карт
13:28
газ
В Украине для 350 тыс. домохозяйств снизили цену газа
13:25
Смертельное ДТП на Черниговщине: правительство создало комиссию по техническому расследованию аварии
13:16
Ирина Венедиктова
За три года за коррупцию наказали 111 депутатов, - генпрокурор
13:11
Возле Мариуполя пьяный водитель пытался прорваться через блокпост: нацгвардейцы применили оружие
13:04
Ломаченко определился с приоритетными встречами после боя с Комми
12:56
Штамм "Омикрон" в четыре раза заразнее "Дельты", - исследование
12:39
Генштаб РФ пригрозил Украине ответом на "провокации" на Донбассе
12:29
BlaBlaCar
СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar Познякова, убитого в 2016 году
12:25
вакцинация
Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области - антилидеры вакцинации, - Минздрав
12:17
Минздрав инициирует отстранение руководителей больниц, где продавали COVID-документы
12:10
Еще 86 женщин прошли обучение в школе женского лидерства Ferrexpo
12:04
Румыния обновила правила для въезда вакцинированных украинцев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV