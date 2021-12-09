В Украине запустили круглосуточную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия
В четверг, 9 декабря, в Украине заработала правительственная горячая линия 1547, на которую можно сообщить о случаях домашнего насилия и насилия по признаку пола
Об этом сообщает Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в Facebook.
На сайте горячей линии можно в онлайн-режиме подать анонимную жалобу о правонарушениях, кратко сформировать информацию о правонарушениях для правоохранительных органов, а также отследить статус и ход рассмотрения обращения по номеру сообщения в личном кабинете.
Также на сайте горячей линии можно получить ключевую информацию о домашнем насилии, в частности, по алгоритму противодействия.
Кроме того, на сайте доступна интерактивная карта, позволяющая получить информацию о количестве обращений, переданных в органы исполнительной власти, и количество предоставленных консультаций жертвам домашнего насилия.
В пресс-службе офиса вице-премьер-министра отметили, что правительственная горячая линия 1547 работает круглосуточно и прорабатывает и регистрирует обращения о/или от лиц, пострадавших от торговли людьми, предотвращении и противодействии домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей или о угрозу совершения такого насилия.
На горячей линии предоставляются бесплатные конфиденциальные информационные, юридические и психологические консультации.
Зарегистрировать обращение можно на сайте по ссылке .
- Напомним, 23 ноября в Украине появилось мобильное приложение для помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия.
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